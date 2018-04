Coriano, 30.000 euro per la pulizia e il taglio dell'erba su tutto il territorio comunale

Attualità

Coriano

| 13:42 - 26 Aprile 2018

L’andamento climatico di questa primavera, passando dal freddo e bagnato al caldo improvviso, ha fatto sì che l’erba passasse da altezza zero ad una altezza notevole in pochissimi giorni. A Coriano il primo ciclo di interventi di sfalcio si è concluso, come da programma dando priorità a parchi attrezzati e scuole. Gli interventi ripartiranno, frazione per frazione, includendo anche le aree verdi minori.Nella prima metà di maggio verrà effettuato lo sfalcio dei fossi, quest’anno l’investimento si attesta su i 30.000 euro che copre entrambi i 2 passaggi programmati per tutto il territorio.