VIDEO: dieci arresti in 24 ore nei luoghi della 'movida'. A Rimini il market della droga in un'auto

Cronaca

Rimini

| 13:27 - 26 Aprile 2018

In occasione del ponte del 25 aprile, maxi dispiegamento di forze dell'ordine per garantire la sicurezza di cittadini e turisti. L'operazione 'Movida sicura' dei Carabinieri, che ha visto l'impiego anche di personale in borghese, si è concentrata soprattutto nei luoghi con maggior presenza di giovani: discoteche, locali, pub. Il bilancio è di dieci arresti in 24 ore. Sei sono stati eseguiti dalla Compagnia Carabinieri di Riccione in occasione della festa "Ralf in Bikini" sulla spiaggia di Cattolica, quattro invece operati dalla Compagnia di Rimini. Soddisfatto degli esiti dell'operazione i due Capitani Marco Califano e Sabato Landi. A Rimini le manette sono scattate ai polsi di quattro giovani emiliani, due uomini e due donne, di età compresa tra 23 e 25 anni: il gruppo è stato notato nel parcheggio di una discoteca mentre nascondeva nel bagagliaio un market della droga. I Carabinieri hanno sequestrato 80 dosi di metadone (circa 75 grammi), 10 di marijuana e sette grammi di cocaina. L'arresto dei quattro è stato convalidato: i giovani sono liberi, in attesa del processo, ma sottoposti a obbligo di firma.