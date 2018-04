Sei arresti alla festa del Bikini di Cattolica: collanine strappate, furti, spaccio e droga 'tarocca'. VIDEO

Cronaca

| 13:09 - 26 Aprile 2018

Nell'ambito dei maxicontrolli operati per il ponte del 25 Aprile, massima attenzione dei Carabinieri è stata rivolta alla grande festa sulla spiaggia di Cattolica, "Ralf in Bikini". La folla di partecipanti ha richiamato anche l'attenzione di malintenzionati: due 17enni di origine magrebina sono stati arrestati per rapina, per aver strappato collanine dal collo di alcuni dei giovani presenti, uno dei quali è stato medicato, avendo riportato una ferita. I magrebini, residenti nel modenese, avevano con loro anche spray urticante al peperoncino, che non risulta essere stato utilizzato. Le manette sono scattate anche per un 27enne di Caserta, un 19enne albanese e un 22enne dell'Ecuador, responsabili di furti di telefoni cellulari, portafogli e occhiali da sole. Furti compiuti con destrezza o utilizzando addirittura taglierini per tagliare parti delle borse da cui prelevare "il bottino". Il casertano aveva con sé anche 150 pasticche di ecstasy prive del principio attivo, droga risultata quindi "tarocca". Il sesto arrestato è uno spacciatore 41enne di Morciano, residente a Montefiore Conca, seguito fino alla sua abitazione, all'interno della quale sono stati trovati e sequestrati 20 grammi di eroina e 1000 euro in contanti. Durante i controlli sono finiti nei guai e sono stati denunciati anche un 30enne riccionese trovato in possesso di un taser e un 23enne anconetano, che sotto i fumi dell'alcool ha aggredito i Carabinieri e dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.