Anche Rimini ha il 'concertone' del primo maggio: dieci band protagoniste al Parco Marecchia

Eventi

Rimini

| 12:47 - 26 Aprile 2018

Dieci band, un parco e un ponte bi millenario a fare da sfondo e una sfida: quella di far sì che anche Rimini possa avere il ‘concertone’ del primo maggio. E’ iniziato il conto alla rovescia per l’edizione zero del Marecchia Dream Fest, l’evento musicale organizzato da La Bottega della Creperia in collaborazione con Galvanina e la Trattoria Sole e con la direzione artistica del cantautore riminese Daniele Maggioli.

Un ‘concertone’ a ingresso libero che inizierà alle 12 e andrà avanti fino alle 23, con un palco allestito al Parco Marecchia (zona parcheggio Borgo San Giuliano) e che vedrà alternarsi dieci band, sia del territorio sia da fuori, con una proposta musicale adatta ai giusti più diversi. Durante il giorno spazio al cantautorato e alla musica di ascolto, mentre dal tardo pomeriggio l’atmosfera comincerà ad accendersi con sonorità folk, gipsy, balcanica, per cantare e ballare. La line up del concerto allestita da Maggioli prevede un poker di artisti da mezzogiorno alle 16 composto dai Loser, Baby, Bevano Est, Andrea Amati e Marsch. Dopo una pausa di un’ora, alle 17 il live riparte con i Kaimani Distratti con un tributo a Rino Gaetano. Alle 19 si apre il set serale e si balla con Falafel Fazz Familia 3.0, Lucio Leoni, Gattamolesta, Slavi Bravissime Persone e special guest il Duo Bucolico.





“In molte città di Italia il concerto del Primo Maggio è una tradizione – spiega Michael Frisoni, della Bottega della Creperia – Noi vogliamo provare a costruire una ‘tradizione’ del Primo Maggio in musica anche a Rimini. Partiamo con una edizione zero, sperando che questa formula possa piacere per poter poi riproporla i prossimi anni. Per definire il programma degli artisti ci siamo affidati a Daniele Maggioli, che è riuscito a coinvolgere musicisti e cantautori conosciuti e apprezzati nel nostro territorio. Inoltre possiamo vantare un set unico, il Parco Marecchia e l’invaso del Ponte di Tiberio, un luogo che si presta per essere vissuto dalle famiglie, in serenità e allegria. E’ una scommessa in cui crediamo molto e ringraziamo gli sponsor e i partner che ci hanno dato fiducia”.



Oltre alla musica non mancherà l’animazione per i bambini, che comincerà già alle undici con giochi e giostre e ovviamente saranno attivi stand gastronomici a cura della Bottega della Creperia e della Trattoria Sole. Ingresso libero.