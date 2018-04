Giovani cuochi dell'Istituto Tonino Guerra di Novafeltria vincono "La cucina del BenEssere" a Riolo Terme

Attualità

| 12:06 - 26 Aprile 2018

Sono arrivati a Riolo Terme da Novafeltria, Spoleto, Cervia e Forlimpopoli gli studenti degli istituti alberghieri per partecipare alla finale della terza edizione della gara gastronomica “La cucina del BenEssere”, promosso da Natura Nuova, azienda del ravennate che distribuisce a livello nazionale prodotti a base di proteine vegetali.

La “Mousse di Tempeh, pan di Spagna al cioccolato con crema di mango e mela”, realizzata dagli studenti dell'istituto “Tonino Guerra” di Novafeltria, si è aggiudicata l’ambito primo premio.

Fin dalla sua prima edizione, la gara ha sempre avuto lo scopo di promuovere il corretto utilizzo e la diffusione di prodotti adatti ad una dieta vegana/vegetariana, in particolar modo tempeh, seitan e tofu. Non a caso i partecipanti dovevano realizzare piatti contenenti almeno una di queste proteine vegetali.

«Eventi come questo rappresentano momenti importanti per la nostra azienda, perché coinvolgono gli istituti scolastici, attraverso i quali vogliamo diffondere un’idea di alimentazione sana, equilibrata e moderna – spiega Gabriele Longanesi, titolare di Natura Nuova -. Siamo felici di poter collaborare con l’Istituto “Pellegrino Artusi” di Riolo Terme e vogliamo proseguire in questo percorso di arricchimento ambivalente. Attraverso la fantasia e la creatività dei ragazzi, che saranno gli chef di domani, si concretizza la visione dell'azienda e del futuro dell'alimentazione. Basti pensare che nella prossima edizione di Cibus (n.d.r in programma a Parma dal 7 al 10 maggio) presenteremo una nuova ricetta che qualche anno fa vinse proprio questa gara».

A decretare il vincitore, una giuria di esperti, composta da Mauro Bartolotti titolare della Bartolotti Srl, azienda leader nel settore dei servizi catering; Alberto Fantini, key account di Natura Nuova; Luca la Fauci, biologo nutrizionista; Alex Fabbri, chef dell’Istituto alberghiero di Riolo Terme.

Dopo aver assaggiato ciascun piatto, dall'antipasto al dolce, la giuria ha stilato la classifica finale che ha visto trionfare la brigata proveniente da Novafeltria. Oggetto della valutazione è stata la preparazione, la presentazione, la degustazione, l'originalità, il corretto utilizzo delle proteine vegetali e il valore nutritivo della pietanza.

Al secondo posto della competizione si è piazzato il piatto “Carpaccio di radicchio rosso alla mediterranea con mousse di Tofu e finocchietto e panzanella al Seitan” dell'Istituto di Forlimpopoli, mentre terzo gli “Spaghetti alla chitarra al Tofu con crema di piselli, pomodorini e scaglie di Parmigiano” dell'Istituto di Spoleto. Infine, quarto posto per "Hamburger di Tofu con senape alla fragola" dell'istituto di Cervia.