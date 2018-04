Bellaria Igea Marina, stop ai 'furbetti' che parcheggiano su spazi disabili. Polizia intensifica controlli

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 09:22 - 26 Aprile 2018

Si annunciano tempi duri per i 'furbetti' dei pass invalidi. L' Amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina e polizia locale, intensificherà i controlli e verificherà l’uso abusivo e illegale del contrassegno riservato ai disabili per parcheggiare (molti utilizzano quelli di famigliari, parenti e amici ormai defunti,altri una fotocopia dell’originale). Particolare attenzione nelle zone nevralgiche della fascia turistica: viale Colombo, viale Pinzon e piazzale Kennedy. Inoltre, a partire da martedì 1 maggio, sarà in vigore il regime estivo delle aree di sosta comunali: alcune diverranno a pagamento fino al 30 settembre. Il provvedimento interessa i parcheggi di via Trau e via Conti, largo Montello, p.zza del Popolo (una parte di quelli di fronte al Comune), via Rubicone, via Agedabia, via Bacci, via dei Mille, via Pertini e zona “la Valletta”, via Quintilliano, via Properzio, via Piaggia, via Petronio, via Lucano, zona Belverde, via Calatafimi (per i bus) e via Perugia.