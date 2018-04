Rimini, cade dalla sedia a rotelle nel sottopassaggio di via Tripoli, anziana finisce in ospedale

Cronaca

Rimini

| 07:04 - 26 Aprile 2018

Cade dalla sedia a rotelle e finisce in ospedale. Una 70enne mercoledì pomeriggio stava transitando nel sottopassaggio di Via Tripoli a Rimini. Per cause ancora al vaglio è rovinata a terra. E' successo verso le 17. La donna è stata portata in ospedale a Rimini in condizioni serie. Sul posto personale del 118.