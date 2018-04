Riccione, scontro tra due auto: una finisce sull'ingresso del bar

Cronaca

Rimini

| 19:39 - 25 Aprile 2018

La sorte ha voluto che all'ingresso del bar sul marciapiede non transitasse alcun pedone. Altrimenti avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche un incidente avvenuto intorno alle ore 13 di mercoledì (25 aprile) in viale Abruzzi angolo con viale Foligno a Riccione. Coinvolte nello scontro una Daewoo Matiz e una peugeot station. A seguito del violento urto per cause da accertare, la Matiz ha invaso il marciapiede, a pochi passi dall'ingresso di un bar caffetteria, fermandosi fra gli scalini e la fioriera. La Peugeot ha invece terminato la sua corsa, al centro della carreggiata. Sul posto si sono recati gli agenti della Municipale. Nulla di grave per i conducenti.