Cavallo imbizzarrito a Marina centro fa ribaltare il calesse, grave il conducente

Cronaca

Rimini

| 19:19 - 25 Aprile 2018

Mercoledì pomeriggio 25 aprile, un cavallo è imbizzarrito durante la sfilata delle carrozze storiche a Marina Centro. Il conducente è sbalzato dal calesse cadendo pesantemente a terra. L'uomo 80enne, giudicato in condizioni serie, è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena. Il ferito, dalle prime informazioni, non sembrerebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta anche la polizia di stato. Foto di repertorio.