VIDEO: aggredito sotto casa a Rivabella e rapinato, il racconto della vicina di casa

Cronaca

Rimini

| 18:48 - 25 Aprile 2018

Sono stati momenti di paura per un 40enne, noto organizzatore di eventi legato alla movida riminese, aggredito con lo spray al peperoncino e rapinato sotto la sua abitazione, in via Vodice a Rivabella. Testimone della scena una vicina 60enne e il marito, che hanno sentito, alle cinque e mezza circa della mattina di mercoledì 25 aprile, le grida di aiuto del malcapitato. "Io e mio marito siamo usciti e abbiamo riconosciuto il ragazzo rapinato, che è amico di nostro figlio, aveva il volto pieno di peperoncino", racconta la donna. Guarda il video con la sua testimonianza.