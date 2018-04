FOTO: le celebrazioni del 25 aprile nei comuni del riminese, tanta partecipazione dei cittadini

Attualità

Riccione

| 16:00 - 25 Aprile 2018

Anche nei comuni della Provincia di Rimini si è tenuta la celebrazione dell'anniversario della liberazione d'Italia. A Riccione (foto 1) grande partecipazione della cittadinanza alla cerimonia conclusa dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Gianfranco Zavalloni. A Coriano la rituale cerimonia della posa delle corone (foto 2), nei luoghi simbolo del territorio, è stata affiancata dal "Cammino della memoria" (foto 3), un trekking lungo i sentieri che oltre 70 anni fa sono stati testimoni della violenza della guerra, con tappa finale presso il cimitero dei caduti Commonwealth. A Santarcangelo (foto 4) ampia partecipazione di pubblico durante il corteo per le vie del centro e in piazzetta Nicoletti per l'intervento delle autorità. Il rito della posa delle corone d'alloro ha caratterizzato anche il 25 aprile di Misano (foto 5), con momenti di riflessione davanti al Municipio, in piazzetta Matatia e in località Misano Monte.