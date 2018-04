Santarcangelo Calcio, l'ex Alessandro Fabbri affila le armi: 'Il Mestre vuole i playoff'. E' nel mirino di club cadetti

Sport

Santarcangelo di Romagna

25 Aprile 2018



E’ una domenica particolare la prossima per Alessandro Fabbri, il difensore riminese del Mestre. Affronterà, infatti, il Santarcangelo, il club in cui ha militato per quattro stagioni, due di serie D (con una promozione in C2) e due in C2 prima di ritornare nei dilettanti, in Eccellenza (sei reti con la Sampierana) dopo che la società gialloblù non lo riconfermò. L’inizio di un nuovo percorso professionale che ha visto poi come tappe Mezzolara, Ribelle e Mestre in serie D. E’ stato mister Antonioli alla Ribelle a rilanciare l’esterno destro di difesa, impostandolo con continuità sulla corsia mancina e aiutandolo ad acquistare maggiore consapevolezza nei propri mezzi: sette gol e tanti assist per bomber Bernacci.

Poi con Zironelli, suo attuale tecnico nella formazione veneta, Fabbri ha trovato la definitiva consacrazione centrando lo scorso anno la seconda promozione in C della carriera e confermandosi quest’anno come uno degli esterni più affidabili del girone B tanto che il suo procuratore Emanuele Benvenuti ha contatti avviati con un paio di club cadetti. “Alessandro negli ultimi due mesi è stato quasi sempre nei top undici della Lega Pro , segno che è un giocatore che si sta mettendo in grande evidenza. Mi dispiace che il Santarcangelo, la squadra della mia città, debba giocarsi la salvezza contro un mio assistito che è anche un ex” sottolinea Benvenuti.

“Io non so nulla della serie B, penso a finire bene la stagione, cioè a centrare i playoff – sono le parole di Fabbri - . Siamo sesti e abbiamo buone possibilità e gli spareggi promozione sarebbero la migliore vetrina. Ho 28 anni, ora ho raggiunto la piena maturità nel mio percorso professionale. Voglio giocarmi le mie carte al meglio”.

Ha rivincite da prendersi?

“No, col Santarcangelo ho vissuto quattro stagioni molto belle, ancora frequento i ragazzi di quel gruppo stupendo. Non ho rivalse, solo la volontà di dimostrare il mio valore e andare dritto all’ obiettivo. Tra l’altro, all’andata perdemmo 2-1 al Mazzola dopo essere andati in vantaggio, sprecando tanto. Un motivo in più per vincere”.

Come è cambiato il suo modo di giocare in questi anni?

“Sono diventato più offensivo. Nel 3-5-2 e nel 3-4-3 – i due moduli di gioco del Mestre – sono l’esterno alto. Gioco più avanti rispetto al passato cercando di sfruttare la mia velocità. Mi piace attaccare tanto che sono andato a segno due volte: a Bassano (successo per 2-0) e nella vittoria per 4-3 sul Pordenone. La rete partita è stata la mia con un diagonale in area di sinistro, che non è il mio piede preferito. Quella è stata una giornata particolare: l’11 marzo era il mio compleanno. Una bella festa”.

Un campionato super, due reti in serie C, la laurea magistrale in Scienze Politiche a Bologna. Ora mancano i playoff e magari il salto di categoria. “Un passo alla volta. Certo è che questo è l’ultimo treno della mia carriera e io voglio salirci sopra…”

