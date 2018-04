La Regione finanzia con 6 milioni i centri estivi, 473.000 euro alla Provincia di Rimini

Attualità

| 13:34 - 25 Aprile 2018

Con 6 milioni di euro, dei 13 complessivi stanziati per il biennio 2018-2019, la Regione Emilia-Romagna viene incontro, già a partire dalla prossima estate, alle esigenze di tanti genitori che lavorano e che sono alla ricerca di occasioni di socializzazione per i figli durante il periodo estivo. L’offerta non manca, ma le rette, soprattutto se i figli sono più di uno, spesso sono una spesa difficile da sostenere. La riposta a queste esigenze arriva dalla Giunta regionale, che nei giorni scorsi, ha approvato la ripartizione delle risorse tra i Comuni del territorio capofila di Distretto (l’ambito territoriale che comprende più Comuni associati per gestire i servizi sociali di base). A livello locale, dei 6 milioni ripartiti tra i Comuni capofila dei Distretti, in base al numero dei bambini residenti in età compresa tra i 3 e 13 anni, 473 mila euro sono andati alla provincia di Rimini.

In tal modo, le amministrazioni comunali potranno pubblicare, entro il 15 di maggio, gli elenchi dei Centri estivi - gestiti direttamente dal Comune o, per quelli privati, individuati tramite bando - in base ai requisiti di qualità contenuti nella nuova Direttiva regionale.

Successivamente, i Comuni potranno ricevere le domande per frequentare i Centri e, per coloro che rientrano nei parametri Isee stabiliti dalla Regione, le richieste di contributo.