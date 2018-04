Misano, per il ponte del 1 maggio si torna agli anni '60-'70 con il festival 'happy days': ecco il programma

Eventi

Misano Adriatico

| 13:02 - 25 Aprile 2018

Arriva il ponte del 1 maggio e Misano ritorna agli anni ’60 e ’70 con Happy Days, Misano Vintage Festival, l’evento organizzato da Promo D con il patrocinio del Comune di Misano Adriatico.

Dal 28 aprile al 1 maggio in occasione del ponte festivo, Misano Adriatico presenta la 2° edizione della manifestazione “Happy Days”, Festival del Vintage che ripropone un salto nei favolosi anni ‘60 e ’70.

Dal pomeriggio di sabato 28 aprile apertura della mostra mercato dedicata al vintage, al collezionismo e all’artigianato lungo via Repubblica. Piazza della Repubblica sarà dedicata allo street food, con possibilità di assaggiare le migliori specialità italiane e birre artigianali. Il mercato aprirà sabato dalle ore 15.00 e proseguirà domenica, lunedì e martedì per l’intera giornata.

Il palco di piazza della Repubblica sarà il fulcro della manifestazione, caratterizzata dai numerosi eventi collaterali e la possibilità di guidare uno dei nuovi modelli Harley Davidson: la concessionaria H-D Motorfan di Riccione sarà infatti presente sabato 28 e domenica 29 aprile per l’attività di Demo Ride. Tutti i partecipanti potranno provare il loro modello preferito.

Sabato 28 sarà dedicato agli amanti della musica western, a partire dalle 15.00 live con il gruppo dei West River band, cinque elementi per un pomeriggio di musica allo stato puro di altissimo livello. Musica e divertimento inoltre con Dj Beppe e ‘Wild Angels’, scuola di Ballo Country e animazione Western che con la loro carica e passione coinvolgeranno il pubblico presente.

Domenica 29 prima tappa del famoso party tour a tema “Be Vintage”. Ad animare il pomeriggio: Charlie Rock dj from Ancona, uno dei personaggi più famosi nel panorama vintage nazionale. Presentatore t.v. e speaker radiofonico, maestro di ballo di swing, boogie woogie, rhythm n blues, rock n roll, surf e swing italiano.

Scuole di ballo, raduno auto e moto d’epoca e dalle 18.00 live con il gruppo the Heartbreak Hotel, tribute band italiana di Elvis Presley, che riporta l'energia e lo stile del re del Rock 'n' Roll quando invase l'America degli anni '50:

Lunedì 30 aprile a partire dalle ore 15.00 remember ’70 ’80, Dj set con Matteo Mattioli, che proporrà anche una performance live, con la partecipazione di Elena B.

Martedì 1 maggio secondo appuntamento con il tour “Be Vintage”. Ad animare il pomeriggio: raduno di auto e moto d’epoca, Harley, scuole di ballo, Celeste the barber, Dj set con Alex Bedin e esibizione live di Steven and the Sunrise, band che nasce nel 2016 con lo scopo di suonare il meglio del rock and roll degli anni 50, un vero rock and roll show.