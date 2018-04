San Giovanni in Marignano, 35enne non rispetta i domiciliari e finisce in carcere

Cronaca San Giovanni in Marignano | 12:47 - 25 Aprile 2018 Nel corso dei controlli operati sul territorio, i Carabinieri di Cattolica hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un 35enne residente a San Giovanni in Marignano, attualmente agli arresti domiciliari. L'uomo si è fatto trovare più volte fuori dalla propria abitazione, in violazione della legge. La Corte d'Appello di Bologna ha disposto per l'uomo la carcerazione.