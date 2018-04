Anziana derubata al supermercato, denunciato 35enne. Ritrovata auto rubata a Cattolica

Cronaca

Riccione

| 12:44 - 25 Aprile 2018

Ruba il portafoglio ad una anziana signora al supermercato. Una 35enne senza fissa dimora è stato denunciato martedì pomeriggio dai Carabinieri di Riccione. La refurtiva è stata poi trovata e riconsegnata alla proprietaria.

Nella notte appena trascorsa i Carabinieri hanno rinvenuto una Alfa Romeo Giulietta risultata rubata nel maggio 2017 a Cattolica ed in seguito abbandonata dopo un breve inseguimento. Il mezzo è stato trovato in via Udine.

Durante i controlli sono stati segnalati 4 assuntori di sostanze stupefacenti trovati in possesso di 8 grammi di marijuana.

Tante le multe comminate per violazioni al Codice della Strada per un totale di circa 1800 euro.