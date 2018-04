Rimini, aggredito con lo spray sotto casa e rapinato: la vittima è un organizzatore di eventi

Cronaca

Rimini

| 12:43 - 25 Aprile 2018

Un 40enne, noto organizzatore di eventi legati alla movida riminese, è stato vittima di una rapina sotto la sua abitazione, a Rivabella, in via Vodice. I fatti sono avvenuti intorno alle 5.30 di mercoledì 25 aprile: l'uomo è sceso dalla sua auto ed è stato aggredito da un malvivente con una bomboletta spray al peperoncino. In azione sarebbero entrate almeno due persone. Il bottino della rapina consiste in denaro e in un computer portatile: il rapinato ha opposto resistenza e nella colluttazione ha riportato lievi ferite. Sui fatti indagano i Carabinieri di Rimini.