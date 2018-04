Amarcort Film Festival, la seconda tappa al Cinema Tiberio a Rimini

Eventi

Rimini

| 11:17 - 25 Aprile 2018

Il Nuovo Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) ospita giovedì 26 aprile alle ore 21 (ingresso gratuito) ospita la seconda tappa del Giro del Mondo in 80 corti curata da Amarcort Film Festival, in collaborazione con Sedicicorto, occasione per visionare cortometraggi internazionali. La seconda tappa propone anche l’inaugurazione della mostra 10 edizioni in 10 disegni, in collaborazione con Biennale del Disegno Rimini: i disegni originali, realizzati da Fabio Ceccarelli, che hanno rappresentato le 10 edizioni di Amarcort Film Festival saranno esposti al Cinema Tiberio dal 26 aprile al 30 giugno

Per partecipare al Festival Amarcort da quest’anno si accede con una tessera fedeltà che si può ottenere inviando il proprio nome e cognome alla mail associati@amarcort.it oppure direttamente sul posto prima delle proiezioni, con un piccolo contributo di 10€, per le spese organizzative, con il quale vi garantiamo il posto riservato fino a 5 minuti prima delle proiezioni e lo snack assicurato per tutte le 10 tappe del giro.

Ogni tappa vedrà la partecipazione del pubblico come giuria che potrà votare i corti migliori che si sfideranno nella finalissima che si terrà a dicembre.