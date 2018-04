Riccione, bimbi della scuola dell'infanzia in visita in comune incontrano Sindaco e Giunta

Attualità

Riccione

| 10:43 - 25 Aprile 2018

Piccoli alunni in visita martedì mattina in Comune. 22 bimbi della scuola dell’infanzia comunale “ Ceccarini” hanno incontrato nella sala del Consiglio Comunale il Sindaco Renata Tosi e la Giunta. Momento conclusivo del progetto scolastico denominato “ Alla scoperta del quartiere” realizzato a tappe. Dalla nuova stazione ferroviaria alla conoscenza dei mestieri artigiani come il calzolaio, fino ai negozi tipici di Riccione Paese quali panifici e pescherie.

A Sindaco e Giunta i piccoli hanno posto numerose domande e curiosità. Dalle funzioni e attività svolte da ciascuno degli amministratori ai giochi e aree verdi presenti in città. Una mattinata insolita e divertente per i bambini che, dopo aver conversato con la Giunta dai banchi del Consiglio Comunale, hanno concluso la loro mattinata accompagnati dalle maestre, con una merenda nello studio del Sindaco​.