Volley Cattolica, bella vittoria casalinga contro Fenix Faenza

Sport

Cattolica

| 09:57 - 25 Aprile 2018

Al Palasport di Cattolica le gialloblù si impongono sul Fenix Faenza giungendo così quota 41 punti in classifica, quinte nel ranking, le parole al termine della contesa del tecnico cattolichino Alessandro Medri: " Abbiamo concluso in casa nel migliore dei modi, un bel 3-0, mi è piaciuta molto la squadra, ottima la prestazione. Abbiamo regalato davvero poco, mostrando anche al nostro pubblico, una bella coralità, buon gioco sul piano tecnico e tattico, ciò fa indubbiamente piacere. Tra le mura domestiche siamo stati in grado di collezionare nove vittorie e tre sconfitte, mantenendo così ciò che di buono si era visto nel girone di andata, il Pala Sport di Cattolica continua ad essere la nostra fortezza. Un regalo al pubblico, alla società, credo che anche le ragazze siano contente della prova. Per il resto dispiace per il quinto posto, che non da la possibilità di raggiungere i play off, si doveva fare di più nel girone di ritorno, forse quest'anno non eravamo ancora pronti per fare un ulteriore passo. Ad oggi siamo consapevoli che ci è mancato qualcosa nel mese di marzo, in qualche trasferta in cui potevamo ricavare più punti e questo dispiace. E' fondamentale mantenere uno stile di gioco, una tenuta fisica, mentale, tecnica e tattica per tutto il torneo, ciò rimane nel bagaglio per poter vivere in maniera diversa il futuro. Detto questo, affronteremo la prossima ed ultima gara, l'ultima giornata poi riposiamo, come fosse la prima, non voglio regalare niente a nessuno, è un impegno per tutti noi, perchè è importante fare risultato e chiudere bene, dunque impegno massimale questa settimana. Ora ci concentriamo sul chiudere degnamente un cammino che ci ha visto comunque protagonisti per noi, per la società per tutto ciò che ci ha dato, per l'attaccamento alla maglia".



Prossima sfida per il Cattolica Volley, sabato 28 aprile ore 18.00 ospiti a Cervia di La Greppia Cervia Riv Ravenna, ultima gara di campionato prima del definitivo turno di riposo che sancirà il termine del torneo.