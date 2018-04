Volley Serie C, ultimi impegni di campionato per le formazioni sammarinesi

Sport

Serie C femminile. Dopo la vittoria casalinga di sabato scorso col Pontevecchio, la Banca di San Marino affronta questo sabato un’altra squadra felsinea, stavolta in trasferta: la Bologna Rossa. Siamo alla penultima di campionato e il match sembra facile sulla carta, visto che le bolognesi sono ultime e già retrocesse. Coach Luca Nanni non si fida: “In teoria è facile ma il Rubicone, che ci segue in classifica, ha faticato a battere questa squadra e il Cervia ci ha perso. Dovremo salire a Bologna con grande convinzione: affrontiamo un’Under 16 e le ragazze giovani non giocano mai tanto per giocare, non ci regaleranno neanche un punto. D’altro canto, una vittoria ci garantirebbe i play/off al 90% ma, ripeto, dovremo essere al massimo della concentrazione”.

CLASSIFICA. Lugo 56, Gut Chemical Bellaria 53, Banca di San Marino 48, Rubicone Savignano 45, Cattolica 41, Olimpia Master Ravenna 34, Faenza 31, Cervia 29, Pgs Bellaria Bologna 26, Flamigni San Martino in Strada 21, Pontevecchio Bologna 21, Ozzano 16, Bologna Rossa 11.

PROSSIMO TURNO (25^ giornata). Sabato 28 aprile ore 18.30 a Bologna: Bologna Rossa - Banca di San Marino.

Serie C maschile. Una Titan Services tranquilla e che non ha niente da chiedere né da temere, ospita sabato prossimo al Pala Casadei di Serravalle il Conad Atlas Ravenna nell’ultima partita casalinga del campionato, prima di chiudere a Modena contro la capolista Polisportiva Modena Est. Al contrario dei titani, i bizantini sono nel folto gruppo di squadre che si giocano ancora la possibilità di arrivare ai play-off. Saranno dunque motivatissimi. “E’ così – conferma coach Stefano Mascetti (nella foto). – Loro saranno senz’altro motivati mentre noi prendiamo queste ultime partite come occasione per testare la bontà del lavoro fatto e per stare insieme. Stiamo arrivando alla fine di un campionato nel quale i ragazzi che non si sono infortunati hanno dovuto tirare molto facendo anche di più di quello che era loro richiesto. Da questo punto di vista sono stai encomiabili”.

CLASSIFICA. Polisportiva Modena Est 66, Romagna Banca Bellaria 54, Modena Volley 45, Cesena 45, Rubicone San Mauro Pascoli 44, Atlas Ravenna 43, Zinella Bologna 41, Titan Services San Marino 37, Foris Conselice 34, Pagnoni Marignano 27, Spem Faenza 24, Atletico Bologna 21, Anderlini Modena 17, Invicta Modena 6.

PROSSIMO TURNO (25^ giornata). Sabato 28 aprile, ore 18.30 a Serravalle: Titan Services – Atlas Ravenna.