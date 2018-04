Negozio dello 'sballo' davanti alla scuola, prosciolta 40enne: era accusata di istigazione al consumo di droga

Cronaca

Rimini

| 06:45 - 25 Aprile 2018

Era accusata di istigazione al consumo di sostanze stupefacenti tramite attività di vendita via internet: si è concluso con la prescrizione del reato il processo di Primo Grado a carico di una 40enne, nata nel ferrarese e residente a Rimini, legale rappresentante di una società internazionale e responsabile del sito "Alkemico". La vicenda ebbe un eco significativo all'epoca, tra la metà e la fine della prima decade degli anni 2000: il sito "Alkemico" offriva in vendita sostanze, libri e strumenti per la coltivazione e l'uso della canapa indiana e diede vita anche a un franchising con punti vendita in diverse città di Italia, tra cui Rimini. Il negozio di Marebello, nelle vicinanze dell'istituto scolastico "Marco Polo", fu poi chiuso con la revoca della licenza, a seguito anche delle forti proteste dei genitori. Il materiale veniva distribuito da distributori automatici con un meccanismo che prevedeva l'impiego, come badge, della patente o della tessera sanitaria: in questo modo era acquistabile solo dai maggiorenni. Fu avviata un'indagine dei Nas che portò all'esecuzione di 122 perquisizioni in tutta Italia. La 40enne nel 2010 fu fermata all'aeroporto di Fiumicino, a Roma, mentre si stava imbarcando su un volo per gli Stati Uniti. Finì a processo, difesa dall'avvocato Massimiliano Orrù, processo che si è concluso con un nulla di fatto a causa della prescrizione.