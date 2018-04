Merce esposta sui marciapiedi, debutta nuovo regolamento a Rimini. Sanzioni fino a 600 euro a commercianti

Attualità

Rimini

| 17:50 - 24 Aprile 2018

Il Comune di Rimini interviene contro l'esposizione selvaggia delle merce da parte delle attività commerciali del lungomare, ma non solo. Il nuovo regolamento per la valorizzazione dell'offerta commerciale, discusso e approvato martedì mattina in Commissione Consiliare, si applica su tutto il territorio comunale e mette un freno all'attività di alcuni venditori: vetrine parzialmente o totalmente smontate per prolungare il negozio sul marciapiede, magliette e mercanzie appese sugli stipiti della porta o su tutta la vetrina, merce sui marciapiedi che costringe i passanti a fare lo slalom. Tutto questo sarà vietato e scatteranno sanzioni, per ogni violazione, dai 100 ai 600 euro. Ma non solo: la recidiva, nei 12 mesi, costerà una sospensione dell'attività. Il regolamento prevede anche un limite massimo per gli espositori di merce.

Il nuovo regolamento incontrail plauso del Consigliere Gioenzo Renzi: "é da anni, sotto gli occhi di tutti, l’esposizione selvaggia delle merci senza rispetto per il decoro e l’immagine dell’ambiente urbano, che con il Regolamento è finalmente vietata". Nel mirino finiscono i negozi dei bengalesi, "con gli scatoloni di cartone riempiti di merce a terra e all'esterno delle vetrine dei negozi, ridotte a pareti cariche di merci rivolte all'interno invece di essere utilizzate per l'esposizione". Senza dimenticare, "gli imballaggi svuotati della merce accantonati all'esterno sui marciapedi in attesa della raccolta dei rifiuti", o "i carrelli per il trasporto di imballaggi e merci parcheggiati sui marciapiedi di Corso Giovanni XXIII, spazio pubblico riservato al passaggio dei pedoni".