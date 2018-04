Meteo Rimini, le previsioni per il 25 aprile e 1 maggio. Ascolta l'esperto

Attualità

Rimini

| 17:15 - 24 Aprile 2018

Un anticipo d'estate destinato a durare anche nei prossimi giorni per il riminese, come prevede Pierluigi Randi, meteorologo di Meteo Center ed Emilia Romagna Meteo. Mercoledì 25 aprile sarà una giornata caratterizzata, come gli ultimi giorni, da ampio soleggiamento e temperature sui 26-27 gradi nelle zone di pianura interna e 22-23 gradi in costa. Solo verso fine aprile o inizio maggio è previsto un calo termico, ma le temperature rimarranno comunque superiori alle medie. Un preludio di un'estate che si preannuncia nuovamente "bollente": "Il segnale su temperature più elevate rispetto alla norma prende sempre più forza, in base agli ultimi aggiornamenti", spiega Randi. Ascolta la sua analisi al microfono di Riccardo Giannini.