Bimbi e adulti tutti insieme in bici per il 25 aprile a Rimini, con un omaggio alla Resistenza

Eventi

Rimini

| 17:05 - 24 Aprile 2018

Prenderà avvio alle ore 9 di mercoledì 25 la tradizionale la pedalata ecologica "Rimininbici", promossa al Dopolavoro Ferroviario di Rimini, che quest’anno si caratterizzerà non solo per essere anche evento simbolo – testimonial del lavoro in corso per la redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile che tra i suoi obiettivi ha quello di una mobilità più ecologica e a misura d’uomo per città “magari anche con un po’ di fatica sui pedali – come ha detto l’assessore Roberta Frisoni questa mattina in occasione della cerimonia delle alle Officine ferroviarie per il 25 aprile – che siano più sane, più pulite e più sicure per noi e per i nostri figli.”

"Rimininbici" partirà dal ritrovo in piazzale Fratelli Cervi (nei pressi del monumento alla Resistenza) con la deposizione della corona al monumento alla Resistenza verso le ore 9.30 per poi partire lungo le piste ciclabili e verdi della città verso le ore 10 e arrivare in piazza Cavour alle ore 11.