Lungo week end da ballare, ecco le feste di chiusura stagionale del Peter Pan Club di Riccione

Eventi

Riccione

| 16:47 - 24 Aprile 2018

Week-end lungo, lunghissimo quello che attende il Peter Pan Club di Riccione da sabato 28 a lunedì 30 aprile 2018. Due party al Peter Pan in quanto tale ed una serata evento in pieno centro a Rimini in una location specialissima. Si inizia sabato 28 con la sesta edizione di The Fabulous 90’s, si prosegue domenica 29 con X-Train in Town al Castel Sismondo e lunedì 30 si torna al Peter Pan con Vida Loca Closing Winter Season Party vero e proprio. Il Peter Pan Club tornerà in estate con le sue one-night. E da venerdì 11 a sabato 12 maggio fari puntati sulla Villa delle Rose di Misano Adriatico, che inaugura la sua stagione estiva 2018 con tante novità e diverse conferme.