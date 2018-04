Il Padova di Bisoli è in B. Il preparatore Danilo Chiodi: "Bellavista mi ha dato una mano. Grande il mio Rimini"

Sport

16:55 - 24 Aprile 2018

Nel Padova fresco di promozione in serie B con due turni di anticipo - un hurrà maturato lunedì sera in virtù della sconfitta della Reggiana sul campo dell’Albinoleffe per 1-0 – c’è anche lo zampino di un riminese doc, il preparatore atletico Danilo Chiodi. Chiodi è stato per un decennio al Rimini, è salito dalla C2 alla serie B al fianco di Leo Acori, poi ha vissuto in biancorosso le stagioni cadette e infine l’ultimo anno di C1 con Mauro Melotti in panchina. “Ma anche la promozione dalla D alla C2 con mister Luca D’Angelo la sento mia: per metà stagione ho lavorato assieme a Luca Greco” dice Chiodi ritornato nella mischia dopo due anni forzati di stop per una controversa vicenda da cui per la giustizia ordinaria è uscito del tutto indenne.

“Ringrazio mister Bisoli con cui ho lavorato per tre stagioni a Cesena per l’opportunità. Sono molto contento della scelta che ho fatto perché il calcio mi mancava. Nel frattempo a Rimini, vicino al ponte di Tiberio, con alcuni colleghi personal trainer abbiamo aperto un centro Wellbeing, un metodo di lavoro che abbina la cura del corpo alla salute della persona”.

Il Padova è sempre stato al comando.

“L’avvio è stato difficile, poi abbiamo scavato un solco importante mantenendo costante il vantaggio di sette, otto punti. Le avversarie non sono state mai in grado di impensierirci anche quando nelle ultime settimane su di noi sentivamo salire la pressione. Abbiamo saputo gestire bene il vantaggio mantenendo fiducia nei nostri mezzi. Eravamo tra le squadre favorite, ma vincere è sempre difficile. Una gran bella soddisfazione in una piazza che era lontana da quattro anni dalla serie B, che ha lanciato Del Piero”.

Cosa ha fatto la differenza?

“La solidità, la compattezza di squadra tipica delle formazioni di Bisoli, ma quando è stato il momento abbiamo anche mostrato bel calcio. Abbiamo la migliore difesa del girone. Il lavoro del mister si è rivelato ottimo, il Padova ha forza e carattere. Non saremo stati i più spettacolari, certamente i più forti. Tra i momenti più belli ricordo l’exploit di Vicenza con rete di Guidone davanti a 12mila spettatori in un match assai combattuto”.

Il sogno di Chiodi?

“Ritornare in serie A dove ero quando mi è arrivata la squalifica. E’ quella la mia ambizione, sarebbe il coronamento del mio percorso professionale”.

Com’è cambiata la serie C dai tempi del Rimini che si mise alle spalle Napoli e Avellino?

“Il calcio in terza serie ora è meno tecnico, si cura di più l’aspetto fisico a tattico”.

Il suo Rimini è in serie C. Un consiglio per la terza serie: come allestire la rosa?

“Innazitutto faccio i complimenti a tutto lo staff, alla squadra, al pubblico che mi è rimasto nel cuore e a cui sono legatissimo. Conosco il ds Pietro Tamai, è uno sveglio e sa da solo cosa deve fare. Questo è un campionato in cui voglia di mettersi in mostra, corsa, agonismo, umiltà sono qualità fondamentali, addirittura più della tecnica”.

L’ultimo pensiero per chi è ?

“Io credo fermamente che Vincenzo Bellavista abbia dato una bella mano da lassù sia al Rimini sia al sottoscritto: io avevo col patron un rapporto particolare. Lo porto sempre nel mio cuore. Vincenzo sarà sempre con me, con noi”.

Stefano Ferri