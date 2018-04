Rimini in Serie C, le t-shrit celebrative disponibili da giovedì: ecco cosa fare per averla

Sport

Rimini

| 16:33 - 24 Aprile 2018

Prenderà il via nella giornata di giovedì la consegna delle t-shirt celebrative ideate in occasione della promozione del Rimini Football Club in Serie C.





Giovedì, dalle 18.30 alle 19.30 nella segreteria del “Romeo Neri”, saranno disponibili quelle prenotate la scorsa settimana. Chi non riuscisse a ritirarle in tale momento potrà farlo sabato e domenica, durante la prevendita al botteghino, o prima dell’inizio del match con la Correggese nei gazebo presenti sotto la tribuna centrale e i distinti.





Chi non avesse ancora prenotato la propria t-shirt può acquistarla direttamente al botteghino nelle giornate di sabato e domenica, nei gazebo allestiti il pomeriggio della partita o contattando i seguenti recapiti:

- Alfredo: 347.8836166

- Ivan (Amici del Rimini Calcio): 335.5711536

- Franco (Club Tre Moschettieri): 347.4040355

- Moreno (Edicola New Tripoli): 339.6378122

- Paolo: 392.3252840

- Roberto (Osteria pizzeria Girasole): 347.4153712





Si rammenta che le t-shirt, al prezzo speciale di € 8, saranno disponibili nelle taglie S-M-L-XL-XXL, per i più piccini sono state realizzate nelle taglie/anni 5/6 – 7/8 – 9/11 – 12/13.

Sergio Cingolani - Ufficio stampa Rimini F. C.