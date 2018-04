Colto da malore mentre taglia legna: muore a Verghereto davanti all'amico

Cronaca

| 16:23 - 24 Aprile 2018

Nella tarda mattinata di Martedì 24 Aprile, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione Montefalco sono stati attivati dal 118 per un intervento in località 'Tre Cavoli' di Verghereto, ai confini con la provincia di Rimini. Qui, un uomo del posto di 69 anni, stava tagliando alcune piante con l’aiuto di un amico, quando è stato presumibilmente colto da un malore. Prontamente l’amico, nonostante la scarsa copertura telefonica, è riuscito a contattare il 118. Sono così giunti sul posto l’ambulanza medicalizzata, Carabinieri e due squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna con medico ed infermiere. Purtroppo il medico del 118 ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Sono così partite le operazioni di recupero, dopo il via libera dei Carabineri, che hanno visto impegnate le squadre dei tecnici del Soccorso Alpino ed i Vigili del Fuoco giunti sul luogo dell’incidente.