Villa Verucchio,successo per la prova di cross country: oltre 160 miniatleti alla partenza .

| 15:17 - 24 Aprile 2018

Un successo di partecipanti, pubblico e verde: ecco come si può riassumere la prova di cross country organizzata dal Pedale Riminese Frecce Rosse all'interno del parco De Andre' di Villa Verucchio, sabato 21 aprile. 164 mini atleti in rappresentanza di 13 società hanno pedalato senza risparmio in sella alle loro MTB spinti dal tifo del pubblico.

La classifica di società (maggior numero di partenti, più punteggio conseguito in gara) è stata vinta per il secondo anno consecutivo dalla Pol.va Fiumicinese (46 punti) che ha battuto il Bicifestival Riccione (32 punti) e gli organizzatori Pedale Riminese-Frecce Rosse (27 punti).