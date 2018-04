Il giro d'Italia passa a Santarcangelo, il 26 aprile iniziano lavori di asfaltatura sulla via Emilia

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:12 - 24 Aprile 2018

In occasione del passaggio del Giro d’Italia previsto per il 17 maggio, Anas effettuerà alcuni lavori di asfaltatura lungo la via Emilia che potrebbero creare rallentamenti alla circolazione. Gli interventi verranno infatti eseguiti nelle ore diurne a partire da giovedì 26 aprile e si concluderanno in circa quattro giorni. Diversi i tratti di competenza statale della via Emilia che saranno interessati dai lavori, a partire da Santa Giustina fino al centro di Santarcangelo e da via Montevecchi verso Savignano. Nel corso delle operazioni verranno istituiti dei sensi unici alternati per consentire le operazioni di asfaltatura in sicurezza.

Giovedì 17 maggio, infatti, nel pomeriggio si svolgerà la 12^ tappa Osimo-Imola che transiterà anche a Santarcangelo lungo la via Emilia all’incirca tra le 14,45 e le 15,15.