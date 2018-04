La spiaggia si 'sposta' in piazzale Fellini, pilota Bastianini diventa uno chef: tre giorni di festa a Rimini

Eventi

Rimini

| 14:09 - 24 Aprile 2018

“Piacere SpiaggiaRimini e Tu?” (29 Aprile – 1 maggio 2018) dopo i numeri da record delle passate edizioni, per l'edizione 2018 triplica le giornate, la programmazione, il divertimento e la festa. Dalle 12 di domenica 29 Aprile si accenderanno i riflettori su tutti i protagonisti che fanno ogni anno unica e incredibile la stagione balneare riminese per una no-stop di 3 giorni dedicata a tutto il “best of” della nostra tradizione e innovazione turistica ad un passo dal mare. Tanta musica, tanto sport, tante buone e salutari proposte enogastronomiche si susseguiranno in un continuo di eventi, show e presentazioni sul palco Fellini e negli stand del Piacere SpiaggiaRimini Village.





Must dell'edizione 2018 saranno i brunch&sound del 30 Aprile e 1 maggio nel Piacere SpiaggiaRimini Village che trasformeranno, sin dall'ora di pranzo, piazzale Fellini in un vero e proprio stabilimento balneare con tanto di lettini, ombrelloni, mosconi e torrette di salvataggio pronto ad accogliere sfiziose creazioni da gourmet by A-Tipico, innaffiate da ottimi vini della Strada dei vini e dei sapori dei colli di rimini e ottimo ritmo e musica dal vivo.





Tra le novità poi dell'edizione 2018, senza dubbio sta creando grande attesa l'originale e attesissimo show-cooking in cui i principali chef di Rimini del calibro di Paolo Raschi (Ristorante “Guido” - Stella Michelin), Claudio Di Bernardo (Ristorante “Grand Hotel Rimini”) e Silver Succi (Ristorante “Quartopiano”), si misureranno in vere e proprie acrobazie del gusto alle prese con la realizzazione del panino – pardòn “Ciabatta” - più “Gourmand” che la spiaggia ricordi. E non lo faranno da soli... infatti per rendere tutto più stuzzicante verranno coadiuvati da sous-chef di eccezione ovvero: Enea Bastianini -Moto3 Team Leopard-, Alex De Angelis -Moto2 e commentatore Sky e Michele Pirro -Civ, Superbike e collaudatore ufficiale Team Ducati MotoGP.





Altra grande novità sarà l'intera programmazione della giornata del Lunedì 30 Aprile dedicata ad un unico e ininterrotto party dalle 17 a notte con “Zumba by Balli con me” e quindi Manzità by Bulb sinonimo di gioia, freschezza e divertimento. Lo Staff che ha intrattenuto le feste più stravaganti della scorsa estate ripropone uno dei suoi format dal sapore di salsedine. Un party ad orario del tramonto accompagnato da musica colorata e un cocktail in amicizia.

Tra le curiosità più stravaganti e ospite d'eccezione della Kermesse 2018 sarà poi Piadyno, un simpatico cucciolo di dinosauro, dai tratti somatici particolari: non sarà una mascotte, ma un personaggio ambasciatore di buone pratiche e pensieri positivi. Piadyno assieme al suo “amico” umano, proporrà infatti al pubblico dei bambini, attraverso diverse forme di spettacolo interattivo, giochi e momenti ludici per un’emozione e un’esperienza unica, positiva e formativa.





Infine e assolutamente tra le novità da non perdere di questa edizione 2018 sarà la collaborazione con Carlo Tedeschi e la compagnia dei Ragazzi del Lago che con la performance “Notte Gitana” accenderanno il pomeriggio del Primo Maggio all'insegna della qualità e del virtuosismo estetico.





L'evento nasce ed è promosso da Spiaggia Rimini Network, il consorzio che riunisce oltre 200 operatori della spiaggia di Rimini riuniti in un unica cabina di regia in grado di coordinare e mettere a sistema volontà e energie per il rilancio e riqualificazione dell'offerta turistica estiva della spiaggia e il suo mondo magico di attrazioni, animazioni e ospitalità.