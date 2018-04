Dopo un controllo dà in escandescenze, nigeriano cerca di bloccare l'auto dei Carabinieri: arrestato

Cronaca

| 13:20 - 24 Aprile 2018

Lunedì pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Viserba hanno arrestato un 29enne nigeriano, domiciliato nell'anconetano, per i reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Il giovane è stato notato mentre percorreva a piedi una via del centro di Rimini e fermato per un controllo: dalla successiva verifica alla banca dati delle forze dell'ordine emergeva che all’uomo, in possesso regolare richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno, doveva essere ritirata della documentazione emessa dalla Questura di Ancona, atti che erano in suo possesso e che lo stesso consegnava ai Carabinieri. Al termine della verifica i militari, nel frattempo risaliti all’interno del veicolo di servizio per proseguire l’attività istituzionale, venivano bloccati dal soggetto che col proprio corpo poneva in atto un atteggiamento di ostruzionismo passivo ponendosi innanzi al mezzo per impedirne la partenza. Dopo un breve colloquio nel corso del quale i militari ribadivano all’uomo che dovevano procedere al ritiro della documentazione, lo stesso, dopo essersi repentinamente portato sulla parte laterale del mezzo, apriva con mossa fulminea la portiera anteriore, introducendosi all’interno dell’abitacolo con parte del corpo per cercare di riprendersi la documentazione consegnata poco prima; tentativo vanificato dalla immediata reazione dei militari con cui, successivamente, ha ingaggiato una colluttazione al termine della quale il 29enne è stato bloccato, riportato con non poca difficoltà alla calma, condotto in caserma e tratto in arresto. Espletate le formalità di rito, lo stesso è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Principale in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Al termine dell’udienza di convalida, svoltasi nel corso della mattinata odierna, l’arresto è stato convalidato ed il giovane è stato condannato ad 8 mesi di reclusione.