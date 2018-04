Riccione Calcio Femminile espugna il campo della capolista, decide una rete di Esposito

Sport

Riccione

| 12:25 - 24 Aprile 2018

Vince e convince la Femminile Riccione Calcio che riesce a frenare in esterna la capolista San Bonifacio grazie alla rete di Esposito, undicesimo hurrà stagionale per le ragazze di mister Lorenzi che cominciano con le marce alte. Dopo alcuni tentativi di Marcattili, al 20' ghiotta occasione per Fratini che dal limite calcia a lato. Nel calco pomeriggio domenicale le locali provano a sfondare sulla destra con Yeboaa ma è Urbinati a far buona guardia. Al 28' retropassaggio della difesa locale, ad insinuarsi Fratini che ruba palla a Toniolo e metto al centro per Esposito, controllo e rete a porta sguarnita che vale tre preziosi punti. Al 43' ci prova Perobello da fuori ma la sfera vola alta. Si passa alla seconda frazione di gioco, minuto 55' corner del San Bonifacio, sulla palla arriva Kastrati che, sola, di testa, spedisce oltre il montante. Al 70' chance per le riccionesi, Fratini per Esposito che a tu per tu con l'uno locale viene anticipata al momento della conclusione. All'80' è la volta di Cavalllini, che apre sulla sinistra per Yeboaa, sterzata e tiro nel sette, miracolo di Meletti. All'86' altra occasione per le padrone di casa, sempre Cavallini per Yeboaa che nell'area spara però alle stelle. Le parole dopo gara del tecnico riccionese Gianluca Lorenzi: "Partita giocata per lo più a centrocampo con poche occasione per entrambi le parti. Questa volta siamo risultate ciniche, un paio di chance importanti per loro, siamo state brave, ordinate concedendo poco, anche un pizzico di fortuna non è mancata. Poche opportunità che abbiamo sfruttato a pieno, ci stiamo adattando anche a queste situazioni e siamo in grado di capitalizzarle al meglio, ciò rientra nel percorso di crescita che la squadra sta vivendo in questa stagione. Dunque una bella partita, ben giocata, ritmi non eccessivamente alti, ciò dovuto anche al caldo, è andata bene così, siamo state brave, ci godiamo il momento". Prossimo impegno per la Femminile Riccione Calcio, domenica 29 aprile ore 16.30 Campo Vecchio Comunale Via Galvani 6 Savignano sul Rubicone contro ASD La Saponeria Pescara. Terminati i campionati di serie D e Primavera, spazio al futsal con il Riccione Smile Team chiamata alla gara di ritorno play off venerdì 27 aprile ore 21.00 con Evergreen campo " La Valletta" di Igea Marina.