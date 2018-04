Saluserbe, dopo il pienone del fine settimana si avvia alla conclusione, mercoledì ultima giornata

Eventi

Saludecio

| 12:17 - 24 Aprile 2018

Dopo il pieno del fine settimana scorso si chiude mercoledì in concomitanza del 25 Aprile, SalusErbe – un viaggio alle radici, la manifestazione delle colline riminesi dedicata al naturale, all’erboristeria e all’ambiente. Il programma degli incontri nella sala consigliare del Palazzo municipale prevede alle 15.30 “Naturopatia e piante medicinali” e “Riequilibrio Olistico Delle Bio – Frequenze” con l’operatore olistico Luca Vinciguerra; alle 17 “Il mondo di Ardusli luccicanza fatata” con Giovanni Zavalloni, cantastorie e filosofo, un tuffo in una piccola dimensione tutta da scoprire tra storie, cultura, filosofia, riti e aneddoti di una comunità di gnomi, elfi e fate.

Nela saletta della biblioteca comunale per la serie di whorkshop “Un piano di energia” dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 si terrà l’incontro “Kobido, antica via della bellezza” con Federico Pampolini, architetto e operatore shiatsu e kobido, anche detto “massaggio dell’eterna giovinezza”. Dalle 14.30 alle 18.30 l’erborista e naturopata Silvia Suffritti proporrà “Curarsi con i fiori”, ovvero “effetti energetici dei colori e massaggio delle mani” e “floriterapia per i nostri amici a quattro zampe”. Non mancheranno musica, teatro, danza e artisti di strada.

Nel centro storico, Contrada delle tradizioni (via Pierino Albini/piazzetta Beata Elisabetta Renzi) alle 15.30 la compagnia del Baraccano si esibirà in “Follies”, con un clown eccentrico affiancato da clownerie e colpi di scena, e Manuele Pascal, giocoliere ed equilibrista, in “Prestige”. La compagnia B-you - acrobatic theatre porterà in scena “Botanical”, la performance poetico acrobatica interpretata da Celeste Williams, Antonio Cardelli, Simona Leardini, Giada Mauri, Sara Galvani, Lara Badioli, Martina Bacchini, Elias Moroncelli e Irina Dainelli, Francesca Grandi. Il duo Paolo Palmieri (organetto) e Juancarlos Battilani (voce e violino) proporranno brani di musica popolare della tradizione emiliano-romagnola. La compagnia Armonda Teatro si esibirà in “La rossa mela del peccato (e della redenzione)” una performance comica ideata e diretta da Roberto Caminiti, Con Raffaella Cinquilli, Anna Coccomazzi, Gioconda Curzi, Michela Giampaoli, Silvano Guidi, Alba Montella, Oreste Pifferi, Giusy Sanna. Al parco Della Pace/l’arena delle fiabe, ci saranno le letture ad alta voce di Maurizio Franca in “Storie per chi le vuole”, in collaborazione con l’associazione “Roiacabe”.

Tra le mostre in programma alla Torre civica, via Roma, espone Davide Andreini, in arte Wally, con le sue opere ispirate alla pittura surrealista.

L’ingresso a SalusErbe è libero.