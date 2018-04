Basket D, la Dany Riccione saluta i suoi tifosi con una gran vittoria: 79-72 al Budrio

Sport

Riccione

| 12:09 - 24 Aprile 2018

La Dany Riccione si congeda dal pubblico amico con una bella vittoria sul Budrio (79-72). Senza più stimoli di classifica, i ragazzi di coach Maurizio Ferro giocano la classica gara spensierata e ottengono uno degli scalpi più prestigiosi della stagione superando la Pallacanestro Budrio, quinta forza del girone (79-72).

Primo quarto agile da parte dei biancazzurri che trovano buone soluzioni in attacco chiudendo sul +5 (24,19), pronta risposta dei bolognesi che nel secondo periodo restituiscono pan per focaccia e si va all’intervallo lungo in perfetta parità (43-43). Bella partita che per i Dolphins diventa bellissima al rientro dagli spogliatoi. Trascinata dal solito incommensurabile capitan De Martin (37 punti con 16/22 al tiro), la squadra di Ferro infligge al Budrio un parziale di 20-7 e pone le basi per la vittoria, visto che nell’ultimo periodo il tentativo di rimonta degli ospiti si limita semplicemente a dimezzare lo svantaggio (79-72 il finale per Riccione). In un contesto di squadra davvero positivo, oltre a super De Martin risaltano anche Brattoli con i suoi 18 rimbalzi e il play Mazzotti al rientro con 6 assist.

La Dany chiuderà la stagione 2017-18 sabato prossimo (ore 20.30) a Ozzano contro il Party & Sport.



IL TABELLINO



DANY RICCIONE: Egbutu, Zaghini ne, Ortenzi 2, Mazzotti 10, Carlini, Pierucci 2, Brattoli 12, Casadei, Ambrassa 5, De Martin 37, Amadori 11. All. Ferro

BUDRIO: Curti, Tugnoli 8, Piazzi 18, Lazzari 4, Quarantotto 11, Vacchi 2, Maccaferri 3, Tuccillo, Paolucci 4, Zanellato 12, Zitelli 10, Zambon. All. Bovi

ARBITRI: Cavina di Faenza e Monti di Forlì

Parziali: 24-19, 43-43, 63-50