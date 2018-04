Gazebo a fuoco davanti ad un ristorante a Poggio Torriana, possibile atto doloso

Cronaca

Poggio Berni

| 11:58 - 24 Aprile 2018

Incendio nelle prime ore della giornata di martedì a Poggio Torriana. Per cause ancora al vaglio poco prima delle 7 un gazebo ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto. La struttura, di circa 10 mq, si trovava all'esterno del ristorante Da Alfonso in località Poggio Berni in via Santarcangiolese. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per oltre un'ora e mezza per la messa in sicurezza della zona.