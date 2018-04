Qualità dell'aria, da maggio una nuova centralina mobile di Arpae a Poggio Torriana

Attualità

Poggio Torriana

| 11:13 - 24 Aprile 2018

Da giovedì 3 maggio il Laboratorio Mobile per il controllo della Qualità dell´Aria di Arpae RN, sarà posizionato a Poggio Torriana, in via Madama.

Per questioni relative alla rappresentatività dei dati rilevati per il parametro ozono, questo secondo monitoraggio avrà una durata di circa 5 settimane.

Il Laboratorio Mobile è attrezzato per la determinazione di: Polveri(PM10), Ossidi di Azoto, Ozono, Monossido di Carbonio e Idrocarburi aromatici.

I risultati ottenuti integrano i dati rilevati giornalmente tramite la Rete Regionale della Qualità dell’Aria. Questa rete, per la Provincia di Rimini, è costituita da 5 centraline fisse e dal Laboratorio Mobile.

Due centraline fisse sono posizionate nel Comune di Rimini mentre le rimanenti si trovano a San Leo, Verucchio e San Clemente.

I dati rilevati giornalmente dalla Rete fissa sono inseriti in appositi Bollettini pubblicati on-line sul sito web di Arpae RN entro le ore 10,00 del successivo giorno lavorativo.

I dati rilevati con il L.M., invece, vengono utilizzati per la predisposizione di specifici Report per la Provincia di Rimini e i Comuni interessati. Quindi, vengono pubblicati on-line sulla pagina web del sito "Report ambientali - Aria".