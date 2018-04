Grande affluenza all'Open Day del Centro Therapy, 'Giornata del benessere e la cura della persona'

Sanità

Rimini

| 09:39 - 24 Aprile 2018

L’accoglienza degli ambienti, curati e pensati per il benessere della persona, e la professionalità degli operatori sono stati gli ingredienti principali che hanno caratterizzato l’Open Day del Centro Therapy. Grande affluenza alle varie focus sessions che si sono susseguite nel pomeriggio di sabato presso il Centro Therapy in via Paci 1 a Rimini. L’obiettivo del Centro Therapy è proprio quello di permettere alla persona di prendersi cura di sé in toto, dando la possibilità di approcciarsi a vari professionisti e tecniche terapeutiche fornendo un trattamento completo alla persona. Le figure della psicologa, nutrizionista, fisioterapista osteopata, logopedista offrono un percorso di cura individualizzato ma anche integrato verso la risoluzione dei propri disagi. I corsi di Shiatsu e Do-In, Reiki, Training Autogeno, Biodanza e Musicoterapia che sono attivati presso il Centro danno la possibilità di conoscere tecniche terapeutiche per la riduzione dello stress intervenendo su aspetti fisici, emozionali e mentali. Il Centro Therapy accoglie tutte le fasce di età: adulti, adolescenti e bambini con percorsi personalizzati e pensati attentamente sia per corsi di gruppo che individuali e stage di un fine settimana. L’affidabilità e la competenza del Centro Therapy vi aspetta con la sua équipe multidisciplinare per la cura psicofisica dell’individuo. (Pubbliredazionale).