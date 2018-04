Enduro, Partita la stagione agonistica del Team Top Orange di San Marino

Sport

Repubblica San Marino

24 Aprile 2018

Nato lo scorso anno per iniziativa di un gruppo di appassionati motociclisti, il Team Top Orange di San Marino, ha iniziato anche in questo 2018 l’attività agonistica che anche se solo a livello amatoriale si presenta con importanti novità. Impegnato invece da decenni nel settore enduro e motorally il pilota agonista e driver di punta della squadra sammarinese Paolo Michelotti, ha iniziato il Campionato Italiano Motorally nei primi giorni di Aprile, anche se non certo nel migliore dei modi. Una rovinosa caduta nella prima gara di Cascia lo ha costretto al ritiro anticipato e anche con qualche ammaccatura al pilota e alla moto. Nulla di grave e praticamente tutto risolto, anche se comunque si salterà il secondo appuntamento e si riprenderà più avanti. Nel frattempo il Presidente Livio Ceci ed il maestro Stefano Lanci, puntualmente, con l’arrivo della bella stagione, organizzano puntualmente sedute di allenamento in enduro, in cui recentemente ha partecipato anche Alex Zanotti, che nel mondo dei motori sammarinese non ha certo bisogno di presentazione. Lunghe endurate nei week end lungo i sentieri limitrofi, consolidano la grande passione per la moto, e anche recentemente, dopo la classica dello scorso anno alla £ Ore a Coppie, il Team Top Orange è stato ospite alla festa Emotion 2018 che si è svolta a Rovereta, con i propri piloti, stand e moto esposte. E’ imminente anche invece il ricco calendario di Motocavalcate a cui il team Top Orange prenderà parte: due molto prestigiose in Maggio il 13 a Mercatello sul Metauro, e settimana successiva a Nocera Umbra. Nel frattempo proseguono gli allenamenti dei piloti del team che ricordiamo oltre a Ceci e Lanci sono Ciotti Roberto, Maicol Lanci, Marco Montanari, Santi Leo, Selva Massimo, Tonti Enea, Fabbri Lorenzo, Zanotti Federico ed Ivan, e Manzaroli Eugenio: tutti diretti e gestiti nella parte tecnica da Roberto Corbelli della Motorstore Ktm e Hisqvarna di Galazzano. Buon Enduro Team Top Orange. L.C.