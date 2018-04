Dall'Isola dei Famosi a Rimini: Francesco Monte sul palco del Mon Amour

Eventi

Rimini

| 07:58 - 24 Aprile 2018

Dopo Aida Yespica, Cristiano Malgioglio, Luca Onestini, martedì 24 Aprile sarà il momento di Francesco Monte. La direzione della Villa MonAmour continua a far sognare il pubblico della propria discoteca con Personaggi attuali della TV. Francesco Monte, sempre nelle riviste e nei programmi televisivi di gossip sarà sul palco del Club dopo la mezzanotte, dalle numerose prenotazioni si prevede il tutto esaurito. La feste dei ponti però non finiscono qui perchè la settimana successiva, Lunedì 30 Aprile in occasione della serata "90 Special” in console i grandi dj producer anni 90 i Paps’n’skar. I lavori estetici effettuati sulla Villa del Club e l’attenta direzione Artistica stanno facendo diventare il Mon Amour uno dei Club più importanti della riviera, aiutando la riqualificazione della zona di Miramare spesso protagonista di fatti di cronaca.