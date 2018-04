"Goditi le Baleari invece di Rimini" bufera social su agenzia viaggi di Mestre, arrivano le scuse

Turismo

Rimini

| 07:52 - 24 Aprile 2018

Bufera social su un'agenzia viaggi di Mestre che, in una sua pubblicità, ha messo "in secondo piano" Rimini rispetto alle isole Baleari. "Le Baleari allo stesso prezzo di Rimini? Prenota la tua vacanza con tre mesi di anticipo e goditi le Baleari invece di Rimini"

Un messaggio che, nelle intenzioni dell'agenzia, voleva mettere in luce la facilità con cui si possono raggiungere mete lontane a prezzi contenuti e che invece ha scatenato l'ira di tanti riminesi. Sulla pagina Facebook dell'agenzia sono piovute recensioni negative e critiche con tanto di emoticon somiglianti ad una piadina. Come spesso abbiamo visto accadere, si è passati dalle "semplici" rimostranze a vere e proprie cattiverie nei confronti dell'agenzia. "Ma Rimini la conoscete almeno?"; "Non so se sia peggio l'agenzia pubblicitaria autrice del lavoro o l'agenzia viaggi che lo ha approvato": "Questo tipo di pubblicità è davvero uno squallore, suscita antipatia e nevrosi anche in chi non è cittadino riminese. Mi ha davvero infastidita, non la reputo una buona mossa pubblicitaria."; "Siete a dir poco patetici" sono solo alcuni dei messaggi sulla pagina facebook "incriminata".

Le scuse non si sono fatte attendere e, in un lungo post, l'agenzia fa ammenda e spiega le sue ragioni.

" Solo ora ci siamo resi conto che la campagna pubblicitaria in questione poteva essere fraintesa e quindi vogliamo cercare di chiarire il malinteso" si legge nel messaggio "Ci teniamo molto a dire che non era nostra intenzione sminuire le nostre bellezza e tantomeno l'Italia in generale, adoriamo il nostro paese e le sue meraviglie, la sua cultura, il suo splendido cibo e la sua gente tanto accogliente da attirare ogni anno turisti da ogni parte del mondo. E sicuramente in tutto questo c'è Rimini. Nei prossimi 2-3 giorni, cercheremo di rispondere ad ognuno di voi e cogliamo l'occasione per dirvi che la nostra pagina è sempre stata aperta ai commenti e siamo sicuri che si possa instaurare un dialogo produttivo e civile, perché no, anche per mostrare a tutti quanto effettivamente valga la pena vedere la vostra città."