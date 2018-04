VIDEO: busta sospetta all'Agenzia delle Entrate di Rimini, tensione tra i funzionari. Evacuato l'edificio

Cronaca

Rimini

| 20:34 - 23 Aprile 2018

Una busta sospetta è stata recapitata lunedì mattina negli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Rimini in via Macanno. Per accertare il contenuto del plico è stato fatto evacuato l'edificio. Sul posto sono intervenuti gli artificieri del Nucleo antibatteriologico dei vigili del fuoco e i cani antiesplosivo della polizia che hanno annusato la busta. Il plico era senza mittente destando sospetti tra i funzionari. Solo nel tardo pomeriggio la busta è stata rimossa dall'edificio. All’interno, fortunatamente, non c’era niente di pericoloso. Si è trattato, dunque, di un falso allarme.