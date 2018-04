Basket, l'esordio dei Crabs ai playout contro Lugo martedì 1 maggio al Flaminio

Sport

Rimini

| 19:34 - 23 Aprile 2018

La società NTS Informatica Basket Rimini Crabs, in accordo con la Orva Lugo, comunica gli spostamenti delle date delle partite in programma fra le due società. Gara 1 è prevista per martedì 1 maggio al Flaminio, poi la serie si sposta a Lugo sabato sera con l’eventuale gara 3 a Rimini martedì 8 maggio: tutte le partite sono in programma alle 20.30.

Per i match casalinghi, il biglietto di ingresso costerà 5€, con il ridotto U14 a 1€. Gli abbonati in parterre avranno il diritto di prelazione sul loro posto presentando la tessera alle casse del Flaminio. Foto da Fb basket Rimini.