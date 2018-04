Basket Promozione: Stella Rimini da record, stagione regolare chiusa con 22 vittorie e nessun ko

Sport

Rimini

| 19:34 - 23 Aprile 2018

Stella Rimini da record. 22-0, questo l’impressionante ruolino di marcia della squadra riminese che, nel girone F di Promozione, ha chiuso la stagione regolare al primo posto in classifica, staccando Ravenna, seconda della classe, di ben 10 lunghezze. La vittoria per 87-61 ottenuta dai gialloblu a Fusignano è l’ultimo sigillo di una stagione finora perfetta, sotto la guida di Roberto Casoli, che dopo aver vestito le maglie, tra le altre squadre, di Reggiana, Fortitudo, Virtus, Trieste e Basket Rimini, ha deciso di fermarsi in Romagna e di intraprendere la carriera di allenatore.

C’è tanta voglia, per la Stella, di rifarsi dopo l’eliminazione ai playoff subita la scorsa stagione: anche quest’anno non sarà facile, con sole quattro promozioni in serie D a disposizione delle 24 squadre che hanno staccato il pass per la post season. C’è ancora tanto la voro da fare per la squadra capitanata da Andrea Naccari, che può contare su giocatori con esperienza a livelli superiori come Michele Amadori, Matteo Bomba, Matteo Del Turco, Valerio Accardo, Luca Quartulli, Angelo Pinto e Federico Pari: completano poi il roster i 96’ Gianluca Verni e Mikael Distante (nella foto un pick and roll) , oltre al 98’ Giovanni De Martino, tutti e tre prodotti del settore giovanile gialloblu.