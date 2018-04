Rally Islas Canarias nel mirino della War Racing, Team sammarinese

Sport

Repubblica San Marino

| 17:53 - 23 Aprile 2018

Riparte con la seconda gara in programma il cammino continentale della War Racing, team rallistico sammarinese che da decenni è punto di riferimento costante a livello internazionale e soprattutto italiano. Dopo la prima prova di questo Campionato europeo, svoltosi qualche settimana fa alle Isole Azzorre, il team ha riimbarcato la vettura Subaru Impreza che ancora una volta sarà affidata al pilota reggiano Zelindo Melegari della scuderia Movisport, il quale sarà coadiuvato nel’abitacolo della Subaru targata San Marino di Gruppo e classe N4, dal copilota toscano Andrea Cecchi con il quale affronterà l’intero campionato europeo. Tanta la voglia di riscatto da parte dell’equipaggio italiano, anche per vendicare la tanta sfortuna patita alle Azzorre, dove problemi tecnici e una successiva uscita di strada ne decretarono l’amaro ritiro. Voglia di riscatto quindi dai piloti, ma anche dall’intero staff della War Racing capitanati sui campi di gara dal direttore tecnico Tiziano Meglioli e dai tecnici Roberto Baldacci e Jonathan Bruschi: ovviamente tutto sotto l’attenta regia del patron Stefano Guerra, anche lui valido rallista di vecchia data. La gara canaria sarà suddivisa su due tappe, e si svolgerà dal 3 al 5 maggio con prove altamente tecniche e spettacolari come ad esempio la Valsequillo, San Mateo e Artenara, ma anche la prova spettacolo di Las Palmas, mentre all’indomani saranno le prove speciali di Arucas, Moya e Galdar a decretare la classifica finale assoluta. Tutto è pronto quindi alla War Racing di Gualdicciolo per questo secondo atto del Campionato Europeo Rally: in bocca al lupo a tutto lo staff sammarinese, sperando in un risultato utile positivo. Livio Ceci.