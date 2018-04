Riccione, il centro di recupero tartarughe rilascia tre esemplari: Tina, Doride e Aster tornano in mare

Attualità

Riccione

| 17:41 - 23 Aprile 2018

Il Centro di Recupero Cura e Riabilitazione delle Tartarughe Marine di Riccione gestito da Fondazione Cetacea Onlus rincomincia ad aprire al pubblico e soprattutto a rilasciare in mare le tartarughe marine curate nel corso dell’inverno: tre giorni consecutivi infatti si potrà assistere al ritorno a casa di tre grandi esemplari di Caretta caretta ricoverati per qualche mese al Centro e ora finalmente nelle condizioni di poter riprendere il mare nell’ambito del progetto TartaLife, finanziato dalla Commissione Europea attraverso il fondo LIFE+ NATURA 2012 e coordinato dal CNR-ISMAR di Ancona. Martedì 24 aprile sarà la tartaruga Tina ad inaugurare la stagione dei rilasci verso le 11:30 del mattino dalla spiaggia libera di fronte al Centro di Recupero e situata fra lo stabilimento balneare numero 44 e il 42 mentre mercoledì 25 invece sarà il turno di Doride, stesso posto e stessa ora. Infine giovedì 24 dalla spiaggia libera di Cervia riprenderà il largo la tartaruga Aster sempre verso le 11:30 dopo un’attività di pulizia della spiaggia dai rifiuti che vedrà il coinvolgimento dei giovanissimi volontari dell’Istituto Comprensivo Cervia II all’interno del progetto europeo Clean Sea Life. Questi sono i primi rilasci delle tartarughe “adottate” da Riminibeach.it nell’ambito del progetto Saves the turtles, che supporta Fondazione nelle spese per le cure e l’alimentazione degli animali ricoverati. I rilasci potranno subire variazioni di giorno ed orario in caso di condizioni meteo avverse.