A Rimini, derubato due volte in pochi giorni. Finestrini rotti e furto all'interno dell'auto

Cronaca

Rimini

| 17:01 - 23 Aprile 2018

Rimini in balia di effrazioni in auto, vetri rotti e razzie nelle vetture in sosta sul lungomare e a Marina Centro. In uno dei casi registrati nelle ultime ore la sfortunata vittima si è vista depredare del contenuto della sua auto ben due volte nell’arco di una settimana, la prima volta sul lungomare Murri e la seconda, a distanza di 24 ore, nei pressi di un locale in Viale Principe Amedeo. Il proprietario della vettura, un riminese, ha sporto denuncia, gli ignoti malviventi hanno rovistato nell’abitacolo portando via un costoso paio di occhiali.