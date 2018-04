Basket, i Crabs sconfitti da Bernareggio: ora arrivano i play out

Sport

Rimini

| 22:41 - 22 Aprile 2018

Per evitare i playout la NTS doveva battere Bernareggio e contemporaneamente Olginate doveva fare lo stesso a Reggio Emilia: non è successo nulla di tutto questo, con i biancorossi sconfitti per 67-77 e i reggiani a battere i lombardi. La classifica recita quindi Bernareggio e Reggio Emilia salve a quota 24, a pari punti con Olginate che però per gli scontri diretti va ai playout contro Palermo e Rimini a 22 che se la vedrà contro Lugo, mentre Costa Volpino scende in C Gold. Anche vincendo, per la NTS non sarebbe cambiato nulla, vista la differenza canestri a sfavore nei confronti di Olginate: si inizia domenica 29 aprile al Flaminio, poi giovedì 3 a Lugo, con l’eventuale gara 3 a Rimini domenica 6 maggio.

Nel match contro Bernareggio, i Granchi pagano un primo tempo nel corso del quale concedono 52 punti agli ospiti: dopo l’intervallo lungo, Rimini prova la rimonta e rientra fino al -6 ma gli ospiti riescono a gestire il finale, portando a casa i due punti e la salvezza diretta.

La partenza dei Crabs è a rilento: dopo poco più di 2’ gli uomini di Maghelli si ritrovano già sotto 2-13. Caroli sale in cattedra e con una tripla e un paio di canestri prova a scuotere i suoi, che però finiscono il primo periodo sotto 16-25.

Nel secondo quarto la musica non cambia, con Bernareggio a condurre e la NTS ad inseguire: all’intervallo, il tabellone recita 36-52.

Dopo la pausa, Rimini scivola a -20, ma con un 10-0 dimezza lo svantaggio e si porta sul 46-56, ma i Granchi faticano ad accorciare ancora e così il terzo parziale si chiude sul 52-63 dopo la tripla di Busetto.

I biancorossi ci provano in tutti i modi, la bomba di Caroli fa -6, ma i lombardi rispondono colpo su colpo e a 5’ dalla sirena finale sono avanti 59-68. I Crabs tentano l’ultimo assalto, la tripla di Myers fa 64-70 a 2’ dalla fine, ma la NTS non riesce ad andare oltre e così Bernareggio passa al Flaminio 67-77.



Nts Informatica Rimini - Lissone Interni Bernareggio 67-77 (16-25, 20-27, 16-11, 15-14)



Nts Informatica Rimini: Matteo Caroli 24 (5/6, 3/11), Giacomo Signorini 11 (2/3, 1/4), Joel Myers 11 (1/2, 3/9), Luca Toniato 9 (4/5, 0/0), Edoardo Tiberti 7 (3/8, 0/0), Paolo Busetto 3 (0/4, 1/4), Andrea Sipala 2 (0/3, 0/0), Francesco Foiera 0 (0/3, 0/0), Umberto Pietrini 0 (0/0, 0/0), Matteo Dolzan 0 (0/0, 0/0), Niccolò Moffa 0 (0/0, 0/0), Andrea Tartaglia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 17 - Rimbalzi: 26 6 + 20 (Edoardo Tiberti 6) - Assist: 7 (Paolo Busetto 2)



Lissone Interni Bernareggio: Simone Vecerina 18 (7/8, 1/3), Giacomo Baldini 17 (6/9, 0/3), Davide Bossola 13 (2/6, 3/6), Federico De bettin 10 (4/6, 0/1), Lorenzo Petrosino 8 (4/7, 0/0), Eric Ruiu 5 (2/3, 0/2), Lorenzo Restelli 3 (0/2, 1/5), Giordano Bortolani 3 (0/1, 1/1), Manuel Pastori 0 (0/0, 0/0), Felipe Menezes 0 (0/0, 0/1), Thomas Monina 0 (0/0, 0/0), Michele D’ambrosio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 - Rimbalzi: 42 11 + 31 (Davide Bossola 11) - Assist: 9 (Giacomo Baldini 3)