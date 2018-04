Calcio C, il Santarcangelo fa harakiri col Renate al Mazzola: 0-1. E' penultimo, salvezza diretta più difficile

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:51 - 22 Aprile 2018

SANTARCANGELO: (4-3-3): Bastianoni; Maini, Lesjak, Briganti, Sirignano; Dalla Bona (27’ st. Moroni), Dhamo, Di Santantonio (27’ st. Obeng); Capellini, Piccioni (16’ Strkalj), Bussaglia (32’ st. Spoljaric). A disp. Moscatelli, Iglio, Bondioli, Soumahin, Tommason, Maloku, Broli, Spoliartis. All. Zeman.

RENATE: (4-2-3-1): Di Gregorio; Anghileri, Di Gennaro, Teso, Vannucci (40’ Mattioli); Pavan, Simonetti; Finocchio (18' st. Ungaro), Palma (32' st. Fietta), Lunetta (18' st. Scaccabarozzi); De Luca (32' st. Savi). A disp. Cincilla, Piscopo, Ferri, De Micheli. All. Cevoli.

Marini di Trieste (Segat di Pordenone e Miniutti di Miniago).9’ st. De Luca: ammoniti: Dhamo; Scaccabarozzi. Espulso al 36’ st. Dhamo per doppia ammonizione e al 48’ st. Scaccabarozzi. Angoli: 4-3 (2-0). Recupero: 3’ pt e 4’ st.Grave sconfitta casalinga del Santarcangelo che al Mazzola si arrende al Renate interrompendo la striscia di sei risultati di fila..Si complica la strada salvezza della squadra gialloblu anche a causa dei successi di Gubbio e Fano, due delle rivali dirette, anche se il calendario sorride ai romagnoli: nelle restanti due partite trasferta a Mestre e sfida in casa col Ravenna. Ora solo il Vicenza (30 punti) è dietro al Santarcangelo e Teramo (33), poi ci sono Fano (34), Gubbio (36) e Fermana (38). Un bottino di sei punti nelle prossime potrebbe bastare, altrimenti ci saranno i playout.Il gol partita è arrivato al 9’ della ripresa con l’attaccante De Luca, abile a sfruttare un errore difensivo in compartecipazione tra il portiere Bastianoni e in parte il difensore Briganti.Nel primo tempo le due squadre stanno guardinghe. C’è poco da segnalare fino alla mezzora quando ad accendere il match ci pensa il Santarcangelo con due belle giocate di Bussaglia () e Capellini. Al 33’ l’esterno scuola Rimini costringe il portiere ad un plastico intervento in volo in angolo; al 36’ la conclusione di Di Santantonio finisce sopra la traversa al termine di una azione innescata da Capellini sulla corsia mancina sul cui assist Piccioni ha fatto il velo che ha smarcato il compagno di squadra.Nella ripresa, in avvio, la rete partita ospite con De Luca (9’). In area, sulla destra, l’attaccante sfrutta al meglio l’incertezza di difensiva toccando la sfera di quel tanto che basta per indirizzare la palla lentamente sul palo opposto. Il Santarcangelo reagisce. Al quarto d’ora, si fa pericoloso con Piccioni (la deviazione di Di Gennaro per poco non diventa un autogol) e ai padroni di casa viene annullata per un fuorigioco la rete di Lesjak su tiro forte di Di Santantanonio da fuori. Purtroppo al 36’ la squadra di Zeman resta in dieci per l’espulsione di Dhamo, già ammonito (non sarebbe stato il caso di sostituirlo?), ma c’è ancora (42’ st.) l’opportunità di agganciare almeno un prezioso pari con il nuovo entrato Strkalj, che dopo lo stop in piena area di sinistro colpisce malamente la sfera a pochi passi da Di Gregorio facendo strozzare in gola l’urlo del gol ai pochi tifosi presenti sugli spalti.